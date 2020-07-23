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  4. 23 Temmuz 2020 17:04

Başına yorgun mermi isabet eden işçi yaralandı

Rize'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına ''yorgun mermi'' isabet eden kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Başına yorgun mermi isabet eden işçi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolveren köyünde bir özel fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışan Emrah Köseoğlu'nun (33) kafasına, fabrikanın bahçesinde otururken yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan Köseoğlu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köseoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.

AA

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fabrika , yorgun mermi
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