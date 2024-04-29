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  4. Başkent'te iki aile arasında kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent'te iki aile arasında kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerine Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu S.M. ağır yaralandı. Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Mahmutoğlu hayatını kaybetti. Olayda diğer aileden ise M.B. ve H.B.’nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA

Etiketler ankara altındağ silahlı kavga
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