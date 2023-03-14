Başkent'te taksi durağa daldı: Yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, taksinin otobüs durağına daldığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İncirli Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için kullandığı taksinin direksiyonunu sağa kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen 1'i ağır 6 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durak çevresinde park halindeki araçlarda hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Caddede esnaflık yapan bir kişi, "Kaza anında dükkandaydık, bir an patlama oldu. Çıkıp baktığımızda taksi, yolcu durağına girmişti. Olay yerine geldiğimizde 5 kişi, yerde yatıyordu. Duyduğumuz kadarıyla yayalara çarpmamak için durağa dalıyor. Kazanın ardından 5-6 ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi" dedi.

DHA