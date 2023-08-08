  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Batman Havalimanı eylül ayına kadar uçuşlara kapatıldı

Batman Havalimanı eylül ayına kadar uçuşlara kapatıldı

Batman Havalimanı eylül ayına kadar uçuşlara kapatıldı
Güncelleme:

Batman Havalimanı'nda yapılacak olan rutin bakımdan dolayı eylül ayında uçuşlara kapalı olacağı kaydedildi.

Vali Ekrem Canalp, Batman Belediyesi toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Batman Havalimanı'nda pist yenileme çalışması yapılacağını söyledi.

Çalışmalar nedeniyle havalimanının eylül ayı boyunca uçuşlara kapalı olacağını kaydeden Canalp, havalimanı pist bakımının rutin olduğunu, belli bir periyot içerisinde havalimanlarında pistlerin yenilenmesi gerektiğini, Batman Havalimanı pistinin de bakıma alınacağını belirtti.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ DİYARBAKIR HAVALİMANI - BATMAN ARASINDA ÇALIŞACAK

Bu süreçte Batman Belediyesi'ne ait bazı otobüslerin Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında hizmet vereceğini ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız Batman Belediyesi sınırları içerisindeki en düşük otobüs ücret tarifesi olan 5,5 lira ile uçak biletlerini göstererek Batman'dan Diyarbakır Havalimanı'na aynı şekilde Diyarbakır Havalimanı'ndan Batman'a ulaşım imkanına bir aylık süre boyunca kavuşacak. Otobüs seferleri uçak saatlerine göre ayarlanacak."

Etiketler batman havalimanı hava alanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da çocukları dilendiren çeteye operasyon
Erdoğan konuştu; milyonlarca emeklinin umudu suya düştü
Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı
İstanbul'da akıl almaz olay: Bir sorumsuz, bir araç sunroof'u yüzünden ölüyordu
Dolar/TL yeni zirvesini buldu
Ailesini katledip, cezaevinde intihar etti
İstanbul'da dehşete düşüren ''uzun namlulu'' çift!
Meteor şöleni başlıyor! Türkiye'den de izlenebilecek
Antalya'da sokak ortasında cinsel ilişkiye 1 tutuklama
İstanbul'da alkollü sürücünün arkadaşları polise saldırdı