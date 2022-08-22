Batman'da feci kaza: 4 kişi öldü
Batman'da bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu oluşan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, Irak uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Hasankeyf Köprüsü girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde ikisi de kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
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