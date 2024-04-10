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Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3870 kişinin de yaralandığını açıkladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı.'' dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi. 431.871 araç denetlendi. 24.432 araca hız ve radar işlemi, 38.425 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) 2453  trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler ramazan bayramı trafik kazası Ali Yerlikaya
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