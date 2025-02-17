Belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden işten çıkarılan E.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ekici, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana geldi. Kısa süre önce işten çıkarılan E.K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı. Tartışma sırasında E. K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli E. K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA