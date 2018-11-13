Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sonrası ilk açıklama !
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sonrası ilk açıklama !
Türkiye'nin kararı sonrası İtalya'dan flaş açıklama
Türkiye'nin kararı sonrası İtalya'dan flaş açıklama
Belediye Başkanına silahlı saldırı !
Belediye Başkanına silahlı saldırı !
Hainlere darbe üstüne darbe: 57 terörist öldürüldü
Hainlere darbe üstüne darbe: 57 terörist öldürüldü
Uzmanlar uyardı ! Belgesi olmayan çalışamayacak
Uzmanlar uyardı ! Belgesi olmayan çalışamayacak
Bakan Pakdemirli'den ''balık tüketelim'' çağrısı
Bakan Pakdemirli'den ''balık tüketelim'' çağrısı
Galatasaray'a ve Fatih Terim'e bir şok daha!
Galatasaray'a ve Fatih Terim'e bir şok daha!
Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Kasım 2018 23:01

Belediye Başkanına silahlı saldırı !

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki iki kişi saldırı sonucu yaralandı.

Belediye Başkanına silahlı saldırı !
A+ A-

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.

Çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırıdüzenlendi.

Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

osmaniye , yaralı , alpaslan koca , belediye başkanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM