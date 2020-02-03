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  4. 03 Şubat 2020 09:44

Beşiktaş'ta denizde ceset alarmı

Beşiktaş'ta Arnavutköy Sahili açıklarında ceset görüldüğü ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, bölgede arama çalışması başlattı.

Beşiktaş'ta denizde ceset alarmı
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Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

DHA

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