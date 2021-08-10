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  4. Bestler Dereler'de 3 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

Bestler Dereler'de 3 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

Bestler Dereler'de 3 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.

Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

Etiketler pkk ypg tsk mehmetçik asker operasyon
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