Bestler Dereler'de 3 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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