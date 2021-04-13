İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 7 katlı binaya çarptı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 7 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı.

Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı. İlk gelen bilgi ise binanın 6 katlı olduğu yönündeydi.