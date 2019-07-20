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  4. 20 Temmuz 2019 15:06

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet: Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde yaşayan bir şahıs eşi ve kayınpederini vurarak intihar etti. Olayda eşi ve kendisi hayatını kaybederken kayınpederi ağır yaralandı. yaralı olan kayınpeder hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet: Ölü ve yaralılar var
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Beylikdüzü'nde yaşayan bir şahıs, tartıştığı kayınpederi ve eşini vurarak intihar etti. Olayda öfkeli koca ve eşi hayatını kaybederken, kayınpederi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitenin 5. katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daire kapısının önünde devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Öfkeli koca ardından silahla intihar etti.

Komşuların polis çağırması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ergül çiftinin iki çocuklarının bulunduğu, olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocukların parkta oynadığı öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İHA

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