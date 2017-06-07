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  4. 07 Haziran 2017 09:11

Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul'da D-100 Karayolu, Halıcıoğlu mevkiinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

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Olay saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu mevkii D-100 Karayolu yakınındaki boş arazideki meydana geldi. İddiaya göre ağaçlık alanda hareketsiz halde bir kişinin yattığını gören bir vatandaş yerde yatan kişiyi uyandıramayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.  Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri o sırada olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdiği görüldü. 

Yapılan incelemelerde üzerinde kimlik çıkmayan  erkek cesedi, ambulansa konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

erkek cesedi , beyoğlu