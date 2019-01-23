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  4. 23 Ocak 2019 18:55

Bidon içinde bebek cesedi bulundu

Denizli'de plastik bir bidonun içinde bebek cesedi bulundu.

Bidon içinde bebek cesedi bulundu
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.
 
Denizli'de yaşanan olay yürekleri sızlattı.

Edinilen bilgilere göre, Yakayurt Mahallesi’nde arıtma tesisi yakınında bulunan bir arazide koyun otlatan çobanlar bir bidon buldu. Bidonun içinde bebek cesedi olduğunu gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk belirlemelerde bebeğin göbeğinde klips bulunduğunu ve hastanede doğduğunu belirledi. Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen bebeğin cinsiyet tespiti yapılamadı.

Plastik bidonun içerisinde çıkarılan bebeğin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

İHA

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