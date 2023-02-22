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Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında

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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada İstanbul'da 6 müteahhit daha gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı.

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deprem yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle öldürme' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yıkılan binalardan Doğansoy Apartmanı müteahhidi V.R.Ö., Şadoğlu Apartmanı müteahhidi N.H., Serap Apartmanı müteahhidi R.Ö., Zorlu Apartmanı müteahhidi N.G., Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi M.D. yakalayarak gözaltına aldı.

 Emniyette sorgulamaları yapılan V.R.Ö., N.H. ve R.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G., A.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler müteahhid gözaltı tutuklama
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