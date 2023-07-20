Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı
Çankırı'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Çankırı Valiliği, ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
KAMUOYUNA DUYURU ❗— Çankırı Valiliği (@CankiriValiligi) July 19, 2023
İlimiz genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklanmıştır. pic.twitter.com/jGwp0FA14M
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