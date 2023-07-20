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Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı

Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı
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Çankırı'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Çankırı Valiliği, ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

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