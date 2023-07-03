Bir kadın cinayeti daha! Çocuklarının gözünün önünde katletti

İstanbul'da 2 çocuk annesi genç kadın, sevgilisi tarafından evinde çocuklarının gözü önünde kateldildi.

İstanbul'da Bahçelievler'in Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi G.G. Kurban Bayramı’nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı. G.G., T.E.’nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre G.G. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde G.G.'e ateş ederek evden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler G.G.'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından G.G.'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, aynı gün T.E.’yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.’nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA