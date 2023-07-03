  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kadın cinayeti daha! Çocuklarının gözünün önünde katletti

Bir kadın cinayeti daha! Çocuklarının gözünün önünde katletti

Bir kadın cinayeti daha! Çocuklarının gözünün önünde katletti
Güncelleme:

İstanbul'da 2 çocuk annesi genç kadın, sevgilisi tarafından evinde çocuklarının gözü önünde kateldildi.

İstanbul'da Bahçelievler'in Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi G.G. Kurban Bayramı’nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı. G.G., T.E.’nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre G.G. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde G.G.'e ateş ederek evden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler G.G.'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından G.G.'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, aynı gün T.E.’yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.’nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

DHA

Etiketler kadın cinayeti genç kadın çocuklarının önünde öldürüldü cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı
Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında
Türkiye bir facianın eşiğinden döndü: 250 yolculu tren alev aldı
20 bin TL maaşla çalışan bulamayınca çözümü böyle buldular
Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çok özel doğum günü kutlaması
Plaja asılan tabela tatilcileri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaşa alanına döndü
Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı
TÜİK Haziran 2023 enflasyonu ne zaman açıklanacak ?
ENAG, Haziran 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı