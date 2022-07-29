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Bir kadın cinayeti daha! Onu eşi olacak cani katletti

Bir kadın cinayeti daha! Onu eşi olacak cani katletti

Yozgat'ta boşandığı eşini tüfekle ateş ederek öldürüp eşinin kardeşini yaralayan bir kişi, aynı silahla intihar etti.

Yerköy ilçesinin Sedir köyündeki S.B. ve eski kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B, kayınbabasının evine pompalı tüfekle gelerek kayınbiraderi T.B.’ye ve eski eşi H.B.'ye ateş etti. S.B. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 Olaydan yaralı olarak kurtulan T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 

Etiketler kadın cinayeti cinayet katletti yaralı intihar
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