Bir yolcu otobüsü kazası daha: Yaralılar var

Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Ankara'dan Sivas'a giden M.T. idaresindeki yolcu otobüsü, saat 02.30 sıralarında Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 16 kişinin bulunduğu otobüste, şoför M.T. ile yolculardan Y.K.K., Y.S., M.T., A.K. ve E.E. hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA