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  4. 30 Haziran 2017 15:02

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te bombalı saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı. Operasyonda 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler kıskıvrak yakalandı
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik  operasyonda aralarında bombalı saldırı hazırlığında olanların da bulunduğu 8  şüpheli gözaltına alındı, 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.   Valilikten yapılan açıklamaya göre, sansasyonel bombalı eylem  hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve örgüte finans sağlayanlara  yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şubesi koordinesinde operasyon düzenlendi.

Teröristlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli  yerler ve güvenlik güçlerine yönelik, büyük şehirler başta olmak üzere ülke  genelinde sansasyonel eylem hazırlığı yaptıklarına ilişkin bilgi kapsamında eylem  için gerekli patlayıcıların terör örgütü PYD/YPG tarafından illegal yollardan  Türkiye'ye getirildiği ve eylemi gerçekleştirecek örgüte ulaştırılacağı yönünde  istihbarat alındı. Bunun üzerine Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere  düzenlenen operasyonda 2'si Suriye uyruklu 8 zanlı yakalandı.

PATLAYICILAR VE SİLAHLAR

 Aramalarda ele geçirilen boş çantalarda patlayıcı ve mühimmat  taşındığı tespit edildi. Zanlıların sorgulanması ve yer gösterme neticesi yapılan aramalarda,  arazide toprağa gömülü, tahrip gücü yüksek, parça ve basınç etkili bomba  yapımında kullanılan, yaklaşık 70 kilogramı TNT olmak üzere 146 kilogram  patlayıcı bulundu. Operasyonda ayrıca 17 bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda  elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden  oluşan bomba malzemeleri, patlayıcı düzeneğinin nasıl hazırlanacağını anlatan  örgütsel imzalı 4 doküman, bir Glock marka tabanca, bu silaha ait 3 şarjör ile 89  fişek, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait çok sayıda fotoğraf ele geçirildi.

4 .8 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE DÖVİZ

Öte yandan, operasyonda örgütün finansmanında kullanıldığı  değerlendirilen 9 kilo 551 gram altın, 967 bin dolar, bin 60 sterlin, 4 bin 655  avro ve 72 bin 900 liradan oluşan, 4 milyon 862 bin lira tutarında altın, döviz  ve para ele geçirildi.

AA

gaziantep , bombalı saldırı