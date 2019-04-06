Boş arazide çok sayıda mühimmat bulundu

Dicle Mahallesi yakınlarındaki hayvan otlatan çobanlar, tarlada taşların arasındaki poşet içerisinde mühimmat olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşet içerisinde kalaşnikof marka silah, bixi mühimmatı ve parçaları ile bunlara ait parça ve mermilerin yanı sıra tabanca parçaları, gaz ve sis bombaları, çok sayıda farklı tabancaya ait şarjör, mermi kutusu ve şeridi olduğunu belirledi.

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, alanda başka mühimmat olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı arama başlattı.

POŞETTE PARÇALARI BULUNCA POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde koyunları otlatan çobanların yanına gelerek mühimmatı bulan Mustafa Topal, gazetecilere, poşette silah ve parçalarını bulunca durumu emniyete bildirdiğini söyledi.

Polislerin gelip inceleme yaptığını ve mahalle muhtarının çağrıldığını anlatan Topal, "Poşetin içerisinde çok sayıda mermi, kalaşnikof parçaları, birkaç tabancaya ait parça vardı. Yaklaşık 15 şarjör vardı. Polisler şu an hala alanda çalışma yapıyor." dedi.

Ekiplerin tarladaki incelemesi sürüyor.



