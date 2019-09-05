Boşanma aşamasındaki kadın öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkan T. (26), ayrı yaşadığı eşi M.T. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aynı evde yaşayan Zakir B. (37) ise boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay anında, çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada olduğu öğrenildi.



İddiaya göre, Anafartalar Caddesi üzerindeki bir binada Zakir B. (37) ile yaşayan Türkan T. (26), eve gelen 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden eşi M.T. (32) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında M.T, Türkan T.'yi ve Zakir B'yi bıçakladı.

Türkan T. olay yerinde yaşamını yitirirken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zakir B, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anında, çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada olduğu öğrenildi.

M.T. ve olay anında yanında bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.