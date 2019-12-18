Bu acının tarifi yok ! İki kardeş 1 gün arayla öldü

Adana’da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuklarının cenazesini Suriye’de defneden ailenin aracı, dönüş yolunda mayının üzerinden geçti. Patlamada ailenin diğer çocuğu hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç savaştan kaçan Halid El Mahmud, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı.

Halid El Mahmud, 3 gün önce eşi İmen El Ali El Kero ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleştirdi. El Mahmud dün öğle saatlerinde büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.

4 yaşındaki Omar El Mahmud da açık kalan demir kapının yanında oynamaya başladı. Demir kapının kapanmasıyla Omar El Mahmud’un kafası kapı ile demir arasında sıkıştı. Okuldan gelen baba, çocuğunu kanlar içerisinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Adlı Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirilen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Suriye’nin Tel Abyad kentine götürülerek defnedildi.

ARAÇ MAYININ ÜZERİNDEN GEÇTİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tel Abyad’da mezarlıktan dönen ailenin aracı, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu Eye El Mahmud hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan anne İmen El Ali El Kero’nun (25) ise yaralandı.

ANNENİN DURUMU DA AĞIR

Suriye’ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı." denildi.