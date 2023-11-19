Bu da ''ucuz otomobil'' dolandırıcılığı: 400 milyon TL'lik vurgun

İstanbul'da ucuz araç vaadiyle 65 kişiyi 400 milyon lira dolandıran 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir filo şirketinden araç satın alanların, paralarını vermelerine rağmen araçları teslim edilmeyerek dolandırıldıkları yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmada, H.C ve A.C'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kamu görevlisi olarak çalışmaları nedeniyle eşleri ve akrabaları üzerine Filo ve Araç Kiralama şirketi kurdurdukları, İstanbul ve farklı illerdeki pek çok kişiyi ucuz araç satma bahanesiyle dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kiralamak için temin ettikleri araçları, satış vaad ederek müştekilere kiraladıkları, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı olduğu için bu süre sonunda araçların kendilerine devredileceklerini beyan ettikleri, ancak bu süre sonunda da çeşitli bahanelerle müştekileri oyaladıkları ve araçların devrini vermedikleri, birçok müştekiden fiyat farkı adı altında ekstra ücret alarak dolandırdıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 400 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy adliyesine getirilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. (DHA)

DHA