Bursa'da dehşet: Ağabeyini miras için doğal gaz borusuyla öldürdü

Bursa'da Elfer İ. (53), miras yüzünden tartıştığı ağabeyini başına doğal gaz borusuyla vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 13. Meriç Sokak’taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Elfer İ., aralarında miras yüzünden husumet bulunan ağabeyi Alaaddin İ.’ın kapısına gitti.

DOĞAL GAZ BORUSUNU SÖKTÜ

İ. kardeşler arasında miras için başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Alaaddin İ., kardeşi kapıda beklerken eve girip mutfaktan bıçak aldı. Bıçağı gören Elfer İ. ise binanın girişindeki doğal gaz borusunu sökerek ağabeyine saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Alaaddin İ., yere yığıldı. Durumu gören ailesi polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

ŞÜPHELİ KARDEŞ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Alaaddin İ.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bekleyen şüpheli Elfer İ.’ı gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Alaaddin İ.’ın cesedi ise savcı incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.