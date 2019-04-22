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  4. 22 Nisan 2019 22:14

Bursa'da karı kocayı böyle vurdu !

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden bir şahıs, karı kocayı ayağından vurdu.

Bursa'da karı kocayı böyle vurdu !
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olduğu adama karısının yanında kurşun yağdırdı. Karı kocanın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Ali D. aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) ile Halime K’ya (43) evlerine gitmek istedikleri sırada silahla saldırdı. Saldırıda yaralanan Süleyman K. da eşinden aldığı silahla Ali D.’ye karşılık verdi. Ancak zanlı yaralanmadı.

 
ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İki taraf arasında çıkan çatışmada karı koca yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

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