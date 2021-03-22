Bursa'da ters yön faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İşte konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler

Kulisler bunu konuşuyor: Erdoğan hangi bakanların üstünü çizecek?

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