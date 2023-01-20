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Bursa'daki kadın cinayeti! Zanlı tutuklandı

Bursa'daki kadın cinayeti! Zanlı tutuklandı
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Bursa'da Pelin'i öldürdüğünü itiraf eden zanlı ifadesinde, para yüzünden tartıştıklarını ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledikten sonra tutuklandı.

Bursa'da 28 yaşındaki Pelin S., evinde ateşli silah ile öldürülmüş olarak bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak aranan 65 yaşındaki M.M.O.'yi kaçtığı İstanbul'da yakalayarak Bursa'ya getirdi.

M.M.O. polise verdiği ifadesinde, Pelin S. ile para yüzünden tartıştıklarını ve Pelin S.'i bu nedenle öldürdüğünü öne sürdü.

İFADESİ SONRASI TUTUKLANDI

DHA'daki habere göre olay,  17 Ocak'ta Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği 28 yaşındaki Pelin S.'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi. Anahtarla eve giren Ş.T., Pelin S.'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Pelin S.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Pelin S.'in ateşli silahla öldürüldüğü tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin S. ile Ş.T.'nin, M.M.O. ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Pelin S.'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, M.M.O.'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı. 

Ekipler, cinayet şüphelisi M.M.O.'nin İstanbul'a gittiğini saptadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da kızının evinde yakalanıp, gözaltına alınan M.M.O., Bursa'ya getirildi. M.M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan M.M.O., Pelin S.'in kendisinden para istediğini çıkan tartışmada Pelin S.'in kesici aletle kendisine saldırdığını öne sürdü. M.M.O., "Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım. Gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dedi. 

DHA

Etiketler tutuklama cinayt kadın cinayeti
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