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Büyükada sahilinde erkek cesedi bulundu

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İstanbul'da Büyükada sahilinde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu belirtildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükada sahilde meydana geldi. Denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedini karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, henüz kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek ve ölüm sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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Etiketler büyükada erkek cesedi
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