Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı
Kocaeli'de iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında otomobildeki 3 kişiden 1'i, İstasyon Caddesi'nde yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı.
Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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