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  4. 17 Eylül 2019 16:58

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: Polis alarma geçti !

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin otoparkında silah sesleri yükseldi. Olay yerine sevkedilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Yaralının adliyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

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İstanbul Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliyede görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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