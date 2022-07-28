Çanakkale'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çanakkale'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'de yaklaşık yarım saat arayla korkutan depremler gerçekleşti. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 19.10'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.
27 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale, Biga-Örtülüce'de saat 19.37'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre deprem 6.3 km derinlikte kaydedildi.
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