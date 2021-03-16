Canlı yayında şok iddia: Kim bu gizlice aşı olan milletvekilleri ?

AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ne geçen Mustafa Yeneroğlu, katıldığı canlı yayında bazı milletvekillerinin gizli gizli aşı olduğunu, kendisine de teklif edildiğini ancak "Siz Allah'tan korkmuyor musunuz" diyerek tepki gösterdiğini açıkladı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Yurttaşların aşı beklediği bir dönemde milletvekillerine aşı yapıldığını ve kendisine de teklif edildiğini söyleyen DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "Siz Allah'tan korkmuyor musunuz" dedi.

Karar TV yayınına konuk olan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, bomba etkisi yapacak açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, aşılama programı dışında yer alan milletvekillerinin de aşı olduğunu ve bunun saklandığını söyledi.

"SİZ ALLAHTAN KORKMUYOR MUSUNUZ"

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "3 hafta önce bana da söylediler. Ben de 'Arkadaşlar siz Allah'tan korkmuyor musunuz' diyerek duruma tepki gösterdim" dedi.

Yeneroğlu "Yaş haddine bakılmaksızın bütün milletvekilleri aşı oldu. Ben olmadım. Çünkü ahlaki bulmuyorum. Duyurmamaya çalışıyorlar. Ben ahlaki ve etik bulmuyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bizden önce aşı olması gereken insanlar var. Sağlık görevlileri var, güvenlik görevlileri var, askerlerimiz var, cezaevlerindeki insanlar var. Hiç olmaması gereken bir çok milletvekilinin aşı olduğunu öğrenince çok üzüldüm. İktidar muhalefet fark etmiyor" dedi.



Kaynak Yeniçağ: DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu hepsi gizlice aşı oldu. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz