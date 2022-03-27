Cansız bedeni bulunmuştu... Ters kelepçe takılmış ve ensesinden vurulmuş!

Kayıp olarak aranırken, cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulunan 18 yaşındaki Şeyma'nın ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.

Kırşehir'de kayıp olarak aranan Şeyma D. (18) Kızılırmak kenarında ölü olarak bulunmuştu. Şeyma D.'in ölümüyle ilgili kan donduran bir ayrıntı ortaya çıktı. Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.

Hasan A. (21) ve Şeyma D. (18) geçtiğimiz gün araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma D.'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gençlerin iki şüpheli tarafından başka bir araca bindirilerek Kortulu köyü istikametine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce köyde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma D.'in cansız bedenine ulaşıldı.

TERS KELEPÇELİ, ENSESİNDEN VURULUP IRMAĞA ATILMIŞ

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken; Şeyma D.'in ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldükten sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü. Olayla ilgili olarak Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şeyma D.'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, ekipler Hasan A.'ın bulunmasına yönelik çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.