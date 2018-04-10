CEO'ya şok suçlamalar ! Önce yardım etti sonra taciz !

Otel çalışanı Z.P., otelde tanıştığı ve dev şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulunan H.H.'den cinsel taciz ve darp suçlamasıyla şikayetçi oldu. İşadamı H.H. ise söz konusu kadın hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Otel çalışanı Z.P., iş toplantısı için otele gelen işadamı H.H. ile tanıştı. İddiaya göre Z.P, işadamı H.H.’ye ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, yetim kardeşlerinin olduğunu söyledi. H.H. ise maddi yardımda bulundu.

CİNSEL TACİZ VE DARP SUÇLAMASI

Bir süre sonra Z.P., H.H., hakkında ‘cinsel taciz ve darp’ suçundan şikayetçi oldu.

CEO H.H. ise ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle mahkemeden Z.P. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldı.