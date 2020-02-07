Cezaevindeki çocuklara oyuncak yasak!

Meclis İnsan Hakları Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Raporu’nu tamamladı. Komisyon üyelerinin tutuklu ve hükümlüler ve cezaevi görevlileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda hazırladıkları raporda, dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Rapora göre, 423 kişilik kapasitesi olan Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, on kişilik odalarda, 16 kişi ve anneleri ile birlikte barınmak zorunda kalan çocuklar, zor şartlar altında mahkum yaşamı sürüyor.

OYUNCAK BOYA KALEMİ BOYA KİTABI YASAK

Raporda anneleri ile birlikte aynı yatakta yatmak zorunda kalan çocukların, ancak görüş günleri dışarı çıkma hakkını kullanabildiği, oyuncak, boya kalemi ve boya kitaplarının ise yasak olduğu belirtildi.

“ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ İHLAL EDİLİYOR”

Raporda, çocuklara yaşına ve haline elverişli bir yatağın verilmesi gerektiği, çocuğun dışarıya çıkarılmasında veya tekrar annesinin yanına alınmasında zaman sınırlaması olduğu, çocuğun dışarıya çıkarılması veya içeri alınması için muhakkak görüş günlerinin beklenmesi gerektiği, bu uygulamanın çocuğun üstün yararı ilkesini ihlal ettiği, çocuklar için oyuncak bulundurulmasına hatta çocuğun gelişmesi için elzem olan boyama kalemi, boyama kitabı gibi malzemelerin bile bulundurulmasına izin verilmediği belirtiliyor.



ÇOCUKLARA, GÜNDE DEĞİL, HAFTADA BİR LİTRE SÜT

ANKA’dan Mehtap Belen’in haberine göre; komisyonun raporunda çocukların beslenme yetersizliğine de dikkat çekiliyor. Buna göre cezaevi çocukları, günlük ihtiyaçları olan sütü hafta da bir ancak bir litre olarak karşılayabiliyorlar.

Raporda, “Kurumda anneleriyle birlikte kalan çocukların beslenmesi için gerekli gıdaların temin edilmediği, örneğin bir çocuk için haftada ancak bir litre süt verildiği, bu miktarın gelişme çağındaki çocuk için yeterli olmadığı, çocukların beslenmesinde ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin hem miktarının hem de çeşitliliğinin artırılmasının gerektiği” vurgulanıyor.

ÇOCUKLARA OYUNCAK VE BOYA KALEMİ DAĞITILSIN

Raporda, çocukların son derece zor yaşam koşullarında bulunduklarına işaret edilerek, zihinsel ve bedensel gelişimleri için gerekli beslenme koşullarının sağlanması ve çocuklara ücretsiz olarak oyuncak, boya kalemi, defter ve kitabın sağlanması istendi.

Raporda, çocukların şu değerlendirmelerde bulunuldu:

-Kurumda anneleriyle birlikte kalan çocukların beslenmesi için gerekli gıdaların temin edilmediği, çocukların beslenmesinde ihtiyaç duyulan gıda maddelerin hem miktarının hem de çeşitliliğinin artırılmasının gerektiğine dair şikâyetlerin giderilmesi için bütçe imkânları elverdiği ölçüde günlük iaşe bedelinin uygun görülecek miktarda artırılması yönünde çalışmalar yapılması uygun olacaktır.

-Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki ‘Çocuk hükümlü ve tutuklular ile kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara, süt emziren anneler ve hamilelere durumlarına uygun ve Bakanlıkça belirlenen tutarda gıda verilir.’ hükmü uyarınca özellikle kurumda annesiyle kalan çocukların beslenmesi için verilen gıda maddelerinin miktarlarının artırılması ve çeşitliliğin sağlanması yönünde Adalet Bakanlığı tarafından gerekli çalışmanın yapılarak, zorlu koşullarda yaşanan çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması gerekir.

-Annesiyle kalan ve aynı yatakta yatmak zorunda kalan çocukların yaşına ve haline uygun yatakların temin edilmesi ve yine çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun oyuncak, boya, defter ve kitapların bedelsiz olarak temin edilerek zaten çocuklar için zorlu yaşam koşullarına neden olan ceza infaz kurumu koşullarının bir nebze de olsa hafifletilmesinin sağlanması tavsiye olunmaktadır.