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  4. 28 Ocak 2019 22:39

CHP ilçe binası önünde kavga !

CHP Eyüpsultan İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.

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Eyüpsultan CHP İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe binasına gelen kimliği belirsiz kişiler, Akçiçek ile ilçe yöneticisi Nuri Telek ve belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar'a saldırıda bulundu.

Darp sonucu yaralanan 3 kişi, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam ilçe teşkilatına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darbedilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Hayati tehlike yok, travma nedeniyle vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. 2 ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanımız yaralı, toplam 3 kişi. Gelen grubun kim olduğu konusunda bir bilgi yok." şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu, olayda silah kullanıldığı yönünde bir bilginin bulunmadığını sözlerine ekledi.

AA

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