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CHP'nin Şanlıurfa ofisine mermili saldırı

CHP'nin Şanlıurfa ofisine mermili saldırı
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CHP'li Mahmut Tanal, partisinin Şanlıurfa ofisine saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde gerilimin dozu artıyor. CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, partisinin seçim ofisine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını açıkladı.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda görüntülere de yer verdi. 

Açıklamasını Twitter'dan yapan Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı! Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı. Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!"

 

Etiketler chp seçim ofisi chp seçim ofisi şanlıurfa
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