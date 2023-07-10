Çiftlikte kaybolan 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Adana'da ailesiyle birlikte gittikleri çiftlikte ortadan kaybolan 4 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gittikleri çiftlikte kaybolan ve gün boyunca ekipler tarafından aranan 4 yaşındaki M.B. sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

ÇALIŞIRKEN OĞLUNUN YANINDA OLMADIĞINI FARK ETTİ

Tarım işçisi R.B., sabah erken saatlerde oğlu M. ile Adatepe Mahallesi yakınlarındaki çiftliğe geldi. Çiftlikte çalışırken oğlunun yanında olmadığını fark eden R.B., durumu çevredekilere bildirdi. Çiftlik yakınlarında beraberindekilerle oğlunu arayan B., bir sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Jandarma ve arama-kurtarma ekipleri, çiftliğin bulunduğu bölgedeki tarla ve ağaçlık alanda çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

M.'nin yakındaki sulama kanalına düşmüş olma ihtimaline karşı bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da bölgeye gelerek çalışmaları izledi. Kanal boyunca ve arazide arama çalışması devam ederken, saat 18.30 sıralarında çiftliğin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki Veysiye Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, sulama kanalı içinde bir çocuk cesedinin olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışmasındaki ekipler, ihbar üzerine bölgeye gelerek kanal içindeki çocuk cesedini sudan çıkarttı. R.B., sudan çıkartılan cansız bedeninin oğluna ait olduğunu teşhis etti.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından B.'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. M.B.'nin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA