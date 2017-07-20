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  4. 20 Temmuz 2017 14:25

Cinayeti 12 yıl sonra sigara izmariti çözdü !

Bursa'da 12 yıl önce öldürülen kişinin katili, olay yerindeki sigara izmariti sayesinde yakalandı.

Cinayeti 12 yıl sonra sigara izmariti çözdü !
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Bursa’da 12 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlısı olay yerinde içip bıraktığı iddia edilen sigara izmaritinden alınan DNA örneklerinden yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi İlçesi Gedelek Mahallesi Açmalar mevkisinde 26 Nisan 2005’de 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Kamil Çal’ın (40) katil zanlısını bulmak için faili meçhul dosyayı tekrar açtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya, Kütahya ve Konya’da yaptığı 8 aylık çalışmalar sonucu öldürülen Kamil Çal ve 54 yaşındaki eşi Fatma Çal’ın 80 yakınıyla görüştü. Yapılan çalışmalar neticesinde Fatma Çal’ın kardeşi Ramazan K.’nin (50) aldattığı iddiasıyla ablasının ilk eşini de bıçakladığını belirleyen ekipler, Ramazan K.’nin cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Ramazan K’dan alınan kan örnekleri ile olay günü cesedin yanında bulunan izmaritler karşılaştırıldı. Sigaradaki DNA’nın Ramazan K’ya ait olduğu tespit edildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Konya’da yaptığı çalışmalar neticesinde Fatma Çal azmettirici, kardeşi Ramazan K. ise katil zanlısı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

cinayet , dna , sigara
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