''Cinsel içerikli sitelerde seni gördüm'' deyip kızına kurşun yağdırdı!

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanan tutuklu sanık Harun Y.’ın yanı sıra taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşma öncesinde söz alan sanık avukatı, duruşma sırasında yöneltilecek iddialardan dolayı ailenin zarar görebileceğini belirterek duruşmanın bir bölümünün veya tamamının kapalı olarak devam etmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, talebin reddine karar verdi.

“MÜSTEHCEN SİTELERE GİRDİĞİMDE KIZIMA AİT FOTOĞRAF, VİDEOLAR GÖRDÜM VE ŞOK OLDUM"

Mahkeme başkanı tarafından savunması sorulan sanık Harun Y., olaydan 7-8 gün önce iş için Giresun’da olduğunu söyledi. Ara sıra cep telefonundan müstehcen görüntüler seyrettiğini iddia eden Y., kızı Şeyma Y.’a ait fotoğraf ve videoları gördüğünü ve şoka girdiğini belirtti.

"EŞİM ŞEKER HASTASI, OLAYI DUYMASINLAR DİYE ONLARA BİR ŞEY YANSITMADIM"

Giresun’da 2 gün boyunca kaldığı yerden çıkamadığını ve takip eden Pazartesi günü Ankara’nın Çubuk ilçesine gittiğini söyleyen Y., 2-3 gün boyunca Şeyma Y. ve diğer çocuklarıyla aynı evde kaldıklarını, eşinin şeker hastası olduğunu, eşi duymasın diye ailesine bir şey yansıtmadığını iddia etti.



Karşılaştığı konuyu, öldürdüğü kızı Şeyma Y. ile daha önce konuşmadığını, olayın yaşandığı Perşembe günü Çubuk barajında alkol alarak “çıkarken beni ara” ifadeleriyle kızını dershane çıkışından konuyu konuşmak için yanına çağırdığını belirten Y., “Kızımla dershane çıkışında bu konuyu konuşayım, bu işi kim yaptıysa öldüreyim diye düşündüm. Kızımla mesajlaştık. Dershane çıkışı saat 19.00 veya 19.30 civarında dershaneden kızımı aldım ve ‘biraz gezelim’ dedim. Kargın yoluna doğru gittim” ifadelerini aktardı.

"KENDİMİ KAYBETTİM, KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Araba içerisinde kızı Şeyma Y.’a konuyu açtığını, “Cinsel içerikli sitesinde seni gördüm” dediğini ve ilk olarak kızının bu iddiayı kabul etmediğini ileri süren Y., şöyle konuştu:

“Önce kızım bu iddiayı kabul etmedi. ‘Gördüm’ diye ısrar edip, görüntülerde ‘şu şu hareketlerinde var kızım’ dedim. O da ‘baba sus’ deyip ağlamaya başladı. Araçta silahım ve mermiler vardı. Kızımdan bu işi yapan kimse, öğrenip onları vuracaktım. Kızım ağlamaya başlayıp arabanın kapısını açmaya çalıştı. Kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Ona kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum.”



"KARŞIDAN GELEN ARABAYI DURDURUP 'KIZIMI VURDUM' DEDİM"

Kızını vurduktan sonra karşıdan gelen araçları durdurduğunu öne süren Y., “Karşıdan gelen arabayı durdurup, ‘kızımı vurdum’ deyip karakola gitmek için beklemeye başladım. Polisler gelip beni karakola götürdü” iddiasında bulundu.

Y., internetteki görüntülerin 8-10 saniyelik görüntüler olduğunu, bu görüntülerde yer alan kişilerden birisinin söylediği “Buda 18” ifadelerinin kendisini sinirlendirdiğini iddia etti.

“ARABAMIN ÖNÜNÜ KESİP 'KIZIMI VURDUM, JANDARMAYI ARA' DEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen, Harun Y.’ın kızı Şeyma Y.’ı öldürdükten sonra durdurduğu arabayı kullanan ve polise ihbarda bulunan Haydar Aktaşoğlu, dolmuş şoförü olduğunu, işini bitirip eve giderken Harun Y.’ın saat 19.30 civarında “dur” diyerek arabasının önünü kestiğini belirterek, “Bana ‘ben kızımı vurdum, jandarmayı ara Allah rızası için’ dedi. Polisi aradım, durumu söyleyince ‘bekle’ dediler. Aracın kapısını kilitleyip beklemeye başladım. Yaklaşık 12 dakika sonra polisler geldi. Araçtan indim daha sonra sanık ‘kızımı vurdum’ dedi ve polislere yerini gösterdi. Şahıs minibüsün sağ tarafında tarla olan taraftaydı” iddiasında bulundu.

Harun Y.’ın ağabeyi Muzaffer Y.’ın da tanık olarak dinlendiği duruşmada ağabey Y., “Bu davayla ilgili söylenecek bir şey yok. Harun Y., 4 çocuğunu karşılıksız seven bir insan. Kızını, 3 oğluna karşı severdi. Köyde ufak çocuğa ‘Harun yapar mı ?’ diye sorun inanmaz. Olayın neden olduğunu da biz o gün basından duyduk” ifadelerini kaydetti.

Harun Y.’ın kızı Şeyma Y.’ı öldürdüğü gün eşiyle birlikte oturmaya geldiklerini söyleyen Muzaffer Y., “Saat 15.30’a kadar oturmuştuk. Morali bozuktu, sorunca ‘rahatsızım’ dedi. Kızıyla ilgili bir sorundan bahsetmedi” iddialarında bulundu.



Sanık avukatı mahkemeden, görüntülerdeki kişinin Şeyma Y. olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, görüntülerdeki kişinin Şeyma Y. olup olmadığının araştırılmasına hükmederek, duruşmayı 10 Eylül saat 14.15’e erteledi.