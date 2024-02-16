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Cinsel istismardan aranıyordu, tarlada ölü bulundu

Cinsel istismardan aranıyordu, tarlada ölü bulundu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan aranan M.Ç., tarlada ölü bulundu. Tarım ilacı içtiği belirlenen şüphelinin bıraktığı notta, ''Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum'' ifadeleri yer aldı.

Muğla’da çocuğa cinsel istismar şüphelisi ölü bulundu.

Yatağan ilçesine bağlı Dere Mahallesi’ndeki bir tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlenen kişinin M.Ç. olduğu belirlendi.

M.Ç’nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Milas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M. Ç’nin, “Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum.” yazılı not bıraktığı bildirildi.

DHA

Etiketler  Muğla Yatağan cinsel istismar intihar ceset
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