Cinsel saldırıdan tutuklanan avukat kemerle asılı halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Orçun Ç. kemerle asılı halde bulundu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Orçun Ç. geçen hafta bir dava için stajyer avukatıyla birlikte İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Cuma günü ise stajyer avukat, savcılığa giderek Ç.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma başlatan savcılık, Ç.'yı ifadeye çağırdı. İfade veren Ç. suçlamaları kabul etmeyerek kendisine 'iftira' atıldığını savundu ancak tutuklandı. Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konulan Ç. merdiven korkuluğuna kemer ile asılı olarak bulundu. Soruşturma kapsamında kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ZİYARETÇİLER İNCELENİYOR

Avukat Ç.'nın kemerle asılı halde ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Ç.'nın cezaevine girdikten sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Ç. (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.