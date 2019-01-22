Çocuğu ezen şoförü pompalıyla kovaladılar

Adapazarı'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, acılı ailenin pompalı tüfekle kovaladığı şoför köyden kaçarak canını son anda kurtardı.

Kaza, Adapazarı Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan M.C. idaresindeki .. .. .. plakalı hafriyat kamyonu, yaklaşık 4 metre genişliğindeki toprak yolda geri manevra yaptı. Oyun oynayan Mehmet Can Mantar bir anda yola fırladı. Sürücü fark etmeyince kamyon geri gelirken küçük çocuğu ezdi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kalan çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Aşağıya inen sürücü M.C., çocuğun aracın altında olduğunu görünce çevreden yardım istedi. Kazanın olduğu sokakta yaşayan çocuğun ailesi bağırışlar üzerine evden çıktıklarında küçük çocuğun kanlar içinde yattığını görünce şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.

ACILI AİLE POMPALIYLA ŞOFÖRÜ KOVALADI

Bu sırada acılı aile hafriyat kamyonu şoförüne saldırdı. Öfkeli aile ellerinde pompalı tüfekle kamyonu kullanan sürücüyü kovaladı. Can havliyle kaçan sürücü, koşarak kaçarak canını son anda kurtardı. Çocuğun ölümü üzerine çılgına dönen mahalle halkı, ellerindeki demir, sopa ile taşlarla sokaktaki kamyonun kapılarını ve camlarını paramparça etti. Öfkeli kalabalığı olay yerine gelen jandarma ekipleri sakinleştirdi. Ekipler, kaza yerini şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Bu sırada mahalle halkı şeridin etrafına toplanarak şaşkınlık içinde yaşananları izledi. Küçük Mehmet'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kamyon sürücüsü M.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgu için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.