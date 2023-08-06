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  4. Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

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Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 4 çocuk yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan B.K. (19), F.İ. ve F.T konuşmak için Yenidoğan 2. Sokak'ta buluşmak için anlaştı. B.K. buluşma yerine geldiğinde şüphelilerden birisi ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu B.K., Y.D., İ.D. M.D.D. sırt, bel, ayak ve kollarından saçma ile yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Etiketler çocum çocuk kavga silah silahlı yaralama
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