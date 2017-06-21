''Çöpe atılması gereken malzemeleri askerlere veriyoruz''

Manisa’da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda, yüzlerce askerin zehirlenmesi ve 1 askerin şehit olmasına neden olan Rota Yemekçilik firması ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Milli Gazete’ye konuşan bir firma çalışanı, askerlerin zehirlenmesiyle ile ilgili bilgi verdi. “Biz de oradan yemek yemiyoruz” iddiasını dile getiren çalışan, "çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanıldığını, askerlerin bu nedenle zehirlendiğini" savundu.

"Çöpe atılacak malzemeler kullanılıyor"



Firma çalışanı, binlerce askerin zehirlenmesinin en büyük nedenin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Zehirlenmenin nedeninin tavuğun dışarıda tutulup, soğuk hava deposuna konmamasından kaynaklandığını iddia eden firma çalışanı, pirinç pilavının buzluklara yerleştirilmediğini ve kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere verildiğini ileri sürdü.

Manisa'da 731 asker zehirlendi !

"Denetimde sorun var"



Denetimde büyük sıkıntıların olduğunu ve gıda tüzüğü noktasında Tarım İl Müdürlüğü'nün denetim yapamadığını söyleyen çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.

"Malzemeler uzun süre dışarıda tutuluyor"



Askerlere tarihi geçmiş ve buzdolabında tutulması gereken malzemelerin sistemsizlikten dolayı dışarıda tutulduğunu öne süren çalışan, ucuz malların tercih edilip alındığını ve toplu olarak gelen ürünlerin uzun süre dışarıda kaldığını iddia etti.

Askerlerin zehirenmesiyle ilgili flaş gelişme

Manisalılardan kampanya



Ayrıca çalışan, Manisalı vatandaşların zehirlenme olaylarından rahatsızlık duyduklarını aktardı. Olaylara tepki olarak vatandaşlar, kampanya başlatıp, kumanya toplayarak askeriyede bulunan askerlere götüreceklerini söylediler.



