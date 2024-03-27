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Cübbeli Ahmet'ten yerel seçim duası

Cübbeli Ahmet'ten yerel seçim duası
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Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya üzerinden yayınladığı "yerel seçim duası"nda Cumhur İttifakı'nın kazanması için dua etti.

Bu pazar günü yapılacak olan 31 Mart yerel seçimleri için artık son 4 güne girerken, kamuoyunun cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü de duasında seçimlere yer verdi.

Ünlü dün "Bedir Gecesi Özel" adıyla gerçekleştirdiği yayını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayında dua eden Ünlü, Cumhur İttifakı'nın kazanması için de dua etti. Duasında kullandığı ifadeler şöyle:
"Gelen seçimlerde ya Rabbi Cumhur İttifakı'nı galip eyle, aziz eyle, mansur eyle, muzaffer eyle. Tefrika çıkaranları, ihtilaf çıkaranları, DEM'e yardım edenleri, terörle birleşenleri sen umduklarına ulaştırma ya Rabbi, beklediklerini buldurma."

Ünlü 2023 seçimleri öncesinde de Cumhur İttifakı'na desteğini belirtmiş, "Allah rızası için Cumhur İttifakı’nı desteklemek icap ediyor" demişti.

Etiketler cübbeli Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü dua yerel seçim duası
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