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  4. Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı!

Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını böyle savundu

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Kamuoyunda cübbeli takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'da lüks ciple çakar ve siren kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiği için 139 bin 165 TL idari para cezası kesilen kızı için yaptığı açıklamada

İstanbul’da trafik kurallarını hiçe sayan çakarlı lüks aracı kullananın kadının cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü'nün kızı çakarlı ve polis sirenli aracıyla İstanbul trafiğinde aracının ön camının içerisindeki mavi-kırmızı çakar ışıkları açık şekilde, "dönülmez" işareti olan bir noktada "polis sirenine" basarak dönüş yaparken görüntülenmişti.

İstanbul Emniyeti isim vermeden "usulsüz çakar kullanımı" ve "Trafik işaret ve levhalarına uymamak"tan 139 bin 165 TL ceza uygulandığını açıkladı. Cübbelinin kızının ve damadının kesilen cezaya ve kamuoyundaki eleştirilere verdikleri tepkiler de hafta boyunca büyük eleştirilere yol açmıştı.

Konuyla ilgili ne diyeceği en çok merak edilen isim ise şüphesiz cübbeliydi.  Habertürk’te Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı’na konuk olan ve "Zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok” diyen Ahmet Mahmut Ünlü, "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. DEM'li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

"Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi" ifadelerini kullanan Cübbeli, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu söyledi.

Ünlü açıklamalarına şöyle devam etti:

"Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan. Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi... 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların arabaya binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek anlaşılır gibi değil."

 

Etiketler cübbeli ahmet mahmut ünlü cübbelinin kızı ahmet mahmut ünlü'nün kızı trafik cezası çakar siren
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