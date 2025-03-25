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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine küfür edenler gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine küfür edenler gözaltında
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İstanbul Saraçhane'de düzenlenen demokrasi nöbetinin dün akşamki 6'ncı buluşması sona erdikten sonra Saraçhane'den ayrılan kalabalığın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine edilen ağır küfürlerle ilgili olarak 55 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan ağır hakaretler büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart'ta, toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarına uymayarak Saraçhane'deki İBB binası çevresinde eylem yapan 55 kişi, 'yürüyüşler kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yakalandı.

Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Küfürlere tepki yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, “Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada "küfür eden bizden değildir" diyerek "o küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı küfür cumhurbaşkanı erdoğan'ın annesine küfür
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