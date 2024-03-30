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  4. D-100'de dehşete düşüren kaza: 4 ölü, 3 yaralı

D-100'de dehşete düşüren kaza: 4 ölü, 3 yaralı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde otomobilin sürücüsü, tek taraflı hasarlı kaza yapması sonucu aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, virajı alamayınca otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan A.A., T.A., M.A. ve Y.D. olay yerinde hayatını kaybetti, Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü N. ise yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti:

"Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

AA

Etiketler Çankırı çerkes karabük d-100 TIR
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